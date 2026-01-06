ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 6 Ocak ATV yayın akışında neler var?
6 Ocak Salı günü ATV ekranları, sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar uzanan yoğun ve renkli yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Günün erken saatlerinde başlayan programlar, gün boyu süren eğlenceli ve bilgilendirici yapımlarla devam ederken; akşam kuşağında ekrana gelen merak uyandıran içerikler televizyon keyfini zirveye taşımayı hedefliyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 6 Ocak ATV yayın akışında neler var?
6 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında heyecan dolu yayın akışı sürüyor. Gün boyu devam eden programların ardından, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin ilgisini toplamaya hazırlanıyor. Prime time saatlerinde hangi programların yayınlanacağı ve izleyicileri nasıl bir televizyon akşamının beklediği merak konusu olurken, ATV'nin akşam yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Aldatmak
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – ATV Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 19.45 – Finale Doğru
- 20.30 – Fenerbahçe – Samsunspor (Canlı Maç)
- 22.50 – Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)
- 00.40 – Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
- 02.20 – Bir Gece Masalı
- 04.00 – Kardeşlerim
- 05.50 – Aldatmak