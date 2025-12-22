Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Aralık ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
22 Aralık Pazartesi günü ATV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Sabah kuşağından geceye kadar uzanan programlar, diziler ve haber bültenleriyle birlikte "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Aralık ATV yayın akışında neler var?

22 Aralık Pazartesi günü ATV ekranları, sabahın erken saatlerinden geceye kadar uzanan dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haber ve gündem programlarıyla başlayan yayınlar, gün içerisinde magazin ve eğlence içerikleriyle devam ederken; akşam kuşağında yayınlanacak dizi ve özel yapımlar "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıyor. Özellikle prime time saatlerinde ekrana gelecek yapımlar, izleyici tercihlerini doğrudan etkiliyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

  • 06:00 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Bergen (Yerli Sinema)
  • 23:20 – Çığlık 5 (Yabancı Sinema)
  • 01:30 – Çığlık 5 (Tekrar)
  • 03:30 – Kardeşlerim
