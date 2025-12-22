ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Aralık ATV yayın akışında neler var?
22 Aralık Pazartesi günü ATV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Sabah kuşağından geceye kadar uzanan programlar, diziler ve haber bültenleriyle birlikte "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Aralık ATV yayın akışında neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Bergen (Yerli Sinema)
- 23:20 – Çığlık 5 (Yabancı Sinema)
- 01:30 – Çığlık 5 (Tekrar)
- 03:30 – Kardeşlerim