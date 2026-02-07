Haberler

ATV canlı izle: 7 Şubat ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: 7 Şubat ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Şubat ATV ekranında izleyicileri bugün hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. Günün ilerleyen saatlerinde ekranda nelerin olacağı, sevilen programlar ve yeni sürprizlerin izleyiciler tarafından araştırıldığı şu günlerde, ATV'nin yayın akışı gündemin odağına yerleşti. Peki, ATV canlı izle: 7 Şubat ATV yayın akışında neler var?

Televizyon keyfini bugün ATV ekranında sürdürmek isteyen izleyiciler, 7 Şubat tarihli yayın akışını mercek altına aldı. Sabah kuşağından prime time'a kadar ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, ATV canlı yayında bugün hangi programlar var, hangi dizi ve yarışmalar ekranda olacak? soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV canlı izle: 7 Şubat ATV yayın akışında neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10.00 – A.B.İ. (4. Bölüm)
  • 13.45 – Kuruluş Orhan (13. Bölüm)
  • 17.00 – Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kadın Kral (Yabancı Sinema)
  • 22.45 – Pilav Üstü Aşk (Yerli Sinema)
  • 00.50 – Kadın Kral (Yabancı Sinema – tekrar)
  • 03.20 – Bir Gece Masalı
  • 05.30 – Aldatmak
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı