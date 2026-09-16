ATV CANLI İZLE: 16 Eylül Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugünkü bölümünde ele alınacak dosyalar ve yaşanacak gelişmeler merak edilirken, izleyiciler "Müge Anlı başladı mı?", "Müge Anlı saat kaçta?" ve "Müge Anlı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Müge Anlı bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm saat kaçta ekrana gelecek?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 16 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programda ele alınacak konuları ve yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyenler yayın saatini araştırırken, bir yandan da "Müge Anlı başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü saat 10.00'da izleyiciyle buluşuyor.
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için TIKLAYIN.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - atv Gün Ortası
- 14:00 - A.B.İ. - 20. Bölüm
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - atv Ana Haber
- 20:00 - Aşk ve Taht - 2. Bölüm
- 23:20 - Aşk ve Taht - 2. Bölüm
- 02:00 - Aşk ve Taht - 2. Bölüm
- 05:00 - Bir Gece Masalı