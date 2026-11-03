Atletico Madrid Bayern Münih hangi kanalda, Atletico Madrid Bayern Münih nereden CANLI izlenir?

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Atletico Madrid, iç saha avantajını kullanarak Bayern Münih karşısında 3 puan hedefliyor. Bayern Münih ise zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Atletico Madrid Bayern Münih maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.