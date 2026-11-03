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Atletico Madrid Bayern Münih hangi kanalda, Atletico Madrid Bayern Münih nereden CANLI izlenir?

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Atletico Madrid Bayern Münih hangi kanalda, Atletico Madrid Bayern Münih nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Madrid'de oynanacak. İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Alman devi Bayern Münih'i konuk edecek. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü arasındaki dev maçı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Atletico Madrid, iç saha avantajını kullanarak Bayern Münih karşısında 3 puan hedefliyor. Bayern Münih ise zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor  üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Atletico Madrid Bayern Münih maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, tabii Spor  üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI

tabii Spor, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

 

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH NEREDEN CANLI İZLENİR?

Atletico Madrid Bayern Münih maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı tabii platformu ya da Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor kanalında takip edebilecek.  

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Atletico Madrid, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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