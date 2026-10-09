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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın vefatına ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemine geldi. Sezen Taş'ın neden hayatını kaybettiği ve kaç yaşında olduğu soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Atilla Taş'ın kızı neden öldü? Sezen Taş neden öldü? İşte detaylar.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 8 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından nakil aracıyla Mezitli Mezarlığı'na getirilen Sezen Taş için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse, aile yakınları ve yurttaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın naaşı Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SEZEN TAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 14. katından düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastane morguna kaldırılan Taş'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte defnedilmek üzere Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin paylaşılan bilgilerde, apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın nedeni hakkında ise verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı yer almadı.

SEZEN TAŞ KAÇ YAŞINDAYDI

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı. İki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın cenazesi, Mersin'de düzenlenen törenin ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.