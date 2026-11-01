Atila Türeli kimdir? Eski hâkim Borsa İstanbul'un başına vekaleten geçti

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Borsa İstanbul'un yönetim kurulu 1 Kasım 2026 pazar günü toplandı ve genel müdür yardımcısı Atila Türeli'yi vekaleten genel müdürlüğe getirdi. Karar, Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun'un 31 Ekim'de fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından bir gün sonra çıktı.

Türeli borsaya 26 yıl önce avukat olarak girdi. Ondan önce hâkimdi.

ATİLA TÜRELİ NE ZAMAN BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLDU?

Atila Türeli, 1 Kasım 2026'da Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla vekaleten genel müdür olarak görevlendirildi. Şirket değişikliği aynı gün yaptığı açıklamayla duyurdu. Türeli bu göreve gelene kadar şirketin genel müdür yardımcısıydı.

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Atila Türeli, Borsa İstanbul'da 2000'den beri çalışan bir hukukçu. 1994'te avukatlık ruhsatını aldı ve 2000'e kadar hâkimlik yaptı. Aynı yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) sınavını kazanıp Hukuk Müşavirliği'ne avukat olarak girdi.

Türeli, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) yönetim kurulunda ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin genel kurulunda üye. Hukukun birkaç alanında arabuluculuk sertifikası var.

ATİLA TÜRELİ KAÇ YAŞINDA?

Atila Türeli 1970 doğumlu, bu yıl 56 yaşını dolduruyor.

ATİLA TÜRELİ NERELİ?

Atila Türeli Konyalı. Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu, ilkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde bitirdi.

ATİLA TÜRELİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Atila Türeli, borsadaki ilk 12 yılını Hukuk Müşavirliği'nde geçirdi; 2000-2012 arasında bu birimin bütün kademelerinde çalıştı. 2012'de Üyelik İşlemleri Müdürü oldu. 2014'ten 2016'ya kadar Uyum Müdürlüğü'nü yönetti, 2016'da baş hukuk müşaviri oldu ve bu görevde 2023'e kadar kaldı. Vekaleten genel müdürlüğe getirilmeden önceki görevi genel müdür yardımcılığıydı.

ATİLA TÜRELİ NEREDE OKUDU?

Atila Türeli, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2008'de Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde AB Kamu Hukuku ve Entegrasyonu yüksek lisans programını tamamladı.