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ATALANTA INTER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Atalanta - Inter maçı 4-4 bitti. İtalya Serie A'nın 12. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar akşamı Bergamo'daki New Balance Arena'da oynanan maçta Inter, Francesco Pio Esposito'nun üç golüyle 3-1 öne geçti. Atalanta ise Charles De Ketelaere'nin iki golü ve uzatmanın ilk dakikasında Franck Kessie'nin attığı penaltıyla beraberliği yakaladı.

GOLLERİ KİM ATTI?

İlk golü 16. dakikada Esposito attı. Genç forvet 32. dakikada kafayla skoru 2-0 yaptı. Atalanta'nın ilk golü üç dakika sonra Eljif Elmas'tan geldi ve ilk yarı Inter'in 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Esposito 52. dakikada üçüncü golünü atıp hat-trick yaptı. Atalanta 72. dakikada farkı bire indirdi: kornerden gelen topu De Ketelaere kafayla ağlara gönderdi. 76. dakikada Davide Zappacosta'nın ceza sahasında topa eliyle dokunması üzerine Inter'e penaltı verildi, Petar Sucic atışı gole çevirdi ve skor 4-2 oldu. De Ketelaere 80. dakikada bir gol daha attı.

SON DAKİKADAKİ PENALTI NEDEN VERİLDİ?

Uzatmanın ilk dakikasında De Ketelaere'nin kafa vuruşunda top, ceza sahasında Inter savunmacısı Alessandro Bastoni'nin koluna çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kessie topun başına geçti ve skoru 4-4'e getirdi.

MAÇTAN SONRA PUAN DURUMU NE OLDU?

Football Italia'nın puan tablosuna göre Inter 12 maçta 29 puanla üçüncü sırada. Lider Lazio'nun 32 puanı var; Inter kazansaydı farkı bire indirecekti. Atalanta ise 15 puanla 12. sırada.

İKİ TAKIMI KİM ÇALIŞTIRIYOR?

Atalanta'nın teknik direktörü Maurizio Sarri, Inter'inki Cristian Chivu. beIN Sports'un verdiği bilgiye göre Atalanta, Inter'e karşı son 16 maçında hiç kazanamadı (7 beraberlik, 9 yenilgi). Football Italia'ya göre Bergamo ekibinin bu rakibe karşı son galibiyeti Kasım 2018'deki 4-1'lik maç.