Haberler

Atakan Sönmez kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez kaç yaşında, nereli?

Atakan Sönmez kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılan yeni görevlendirme, siyaset ve medya kulislerinde dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Yapılan resmi açıklamaya göre deneyimli gazeteci Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibinde basın danışmanı olarak görevlendirildi. Peki, Atakan Sönmez kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılan yeni görevlendirme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yapılan resmi açıklamaya göre deneyimli gazeteci Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibinde basın danışmanı olarak görevlendirildi. Peki, Atakan Sönmez kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BASIN DANIŞMANI ATAKAN SÖNMEZ KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni basın danışmanı olarak görevlendirilen Atakan Sönmez, gazetecilik geçmişi bulunan deneyimli bir iletişim profesyoneli olarak tanımlanmaktadır. Resmi açıklamalara göre Sönmez, uzun yıllardır basın ve iletişim alanında çalışan, medya tecrübesine sahip bir isimdir. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlamış olması, mesleki altyapısının temelini oluşturmaktadır. 

ATAKAN SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Atakan Sönmez’in doğum yılı 1978 olarak açıklanmıştır. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. 

ATAKAN SÖNMEZ NERELİ?

Resmi açıklamalarda yer alan bilgilere göre Atakan Sönmez’in aslen Çerkes kökenli olduğu belirtilmektedir. 

ATAKAN SÖNMEZ’İN BASIN DANIŞMANI OLARAK GÖREVE GETİRİLMESİ

Atakan Sönmez’in basın danışmanı olarak atanması, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine yönelik yapılan resmi bir görevlendirme kapsamında gerçekleşmiştir. Söz konusu atama, Abdurrahman Yargucı tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve açıklamada Atakan Sönmez’in yeni görevine başarı dilekleri de iletilmiştir. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı