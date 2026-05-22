Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılan yeni görevlendirme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yapılan resmi açıklamaya göre deneyimli gazeteci Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibinde basın danışmanı olarak görevlendirildi. Peki, Atakan Sönmez kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BASIN DANIŞMANI ATAKAN SÖNMEZ KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni basın danışmanı olarak görevlendirilen Atakan Sönmez, gazetecilik geçmişi bulunan deneyimli bir iletişim profesyoneli olarak tanımlanmaktadır. Resmi açıklamalara göre Sönmez, uzun yıllardır basın ve iletişim alanında çalışan, medya tecrübesine sahip bir isimdir. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlamış olması, mesleki altyapısının temelini oluşturmaktadır.

ATAKAN SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Atakan Sönmez’in doğum yılı 1978 olarak açıklanmıştır. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

ATAKAN SÖNMEZ NERELİ?

Resmi açıklamalarda yer alan bilgilere göre Atakan Sönmez’in aslen Çerkes kökenli olduğu belirtilmektedir.

ATAKAN SÖNMEZ’İN BASIN DANIŞMANI OLARAK GÖREVE GETİRİLMESİ

Atakan Sönmez’in basın danışmanı olarak atanması, Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine yönelik yapılan resmi bir görevlendirme kapsamında gerçekleşmiştir. Söz konusu atama, Abdurrahman Yargucı tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve açıklamada Atakan Sönmez’in yeni görevine başarı dilekleri de iletilmiştir.