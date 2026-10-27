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Ata Yaşat kimdir? Daha 17'de denize atılan Teoman öldü mü?

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Ata Yaşat kimdir? Daha 17'de denize atılan Teoman öldü mü?
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Kanal D'nin Daha 17 dizisinin 22. bölümünde Teoman ile Aras uyuşturulup denize atıldı. Sahnenin ardından Teoman Akkaya'yı oynayan Ata Yaşat'ın diziye devam edip etmeyeceği soruldu. Peki, Ata Yaşat kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?

Daha 17'nin 22. bölümü izleyiciyi tek bir soruyla baş başa bıraktı. Ata Yaşat'ın canlandırdığı Teoman Akkaya ile Aras önce uyuşturuldu, ardından denize atıldı. Aras sudan çıkmayı başardı ve kardeşini de kurtardı.

Teoman'ı oynayan Ata Yaşat 24 yaşında. Ankara doğumlu oyuncu, Kanal D'de ilk bölümü 31 Mayıs 2026'da yayımlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

ATA YAŞAT'IN OYNADIĞI TEOMAN ÖLDÜ MÜ?

Ata Yaşat'ın canlandırdığı Teoman ölmedi; 22. bölümde Aras onu denizden çıkardı ve karakterin hikâyesi sürüyor. Oyuncunun sonraki bölümlerde yer alıp almayacağı konusunda yapım ekibi bir açıklama yapmadı.

Dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak. Senaryo ekibinde Gökhan Korkusuz ile Redife Zerener var.

ATA YAŞAT KİMDİR?

Ata Yaşat, Daha 17'de Teoman Akkaya rolüyle tanınan genç bir oyuncu. Kamera önüne ilk kez çocuk yaşta geçti; oyunculuk eğitimini ise Luna Oyunculuk Stüdyosu'nda aldı ve bu sırada çeşitli atölyelere de katıldı.

1,85 boyundaki oyuncu bir dönem basketbol oynadı. İyi derecede İngilizce konuşuyor.

ATA YAŞAT KAÇ YAŞINDA?

Ata Yaşat 30 Ağustos 2002'de doğdu, 24 yaşında.

ATA YAŞAT NERELİ?

Ata Yaşat Ankara'da doğdu, ailesinin nüfus kaydı ise Kırklareli'nde bulunuyor.

ATA YAŞAT NE OKUYOR?

Ata Yaşat, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyor. Oyunculuğu okulla birlikte yürütüyor.

ATA YAŞAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ata Yaşat'ın ilk işlerinden biri Keloğlan Odama Saklandı oldu. Daha sonra Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz'in kadrosuna girdi.

Telefon ekranı için çekilen dikey dizi Burslu Kız'da başrol oynadı. Adını geniş kitleye duyuran iş ise mayıs sonunda başlayan Daha 17 oldu ve Teoman Akkaya rolü 22 bölümdür ekranda.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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