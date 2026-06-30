Ata Köprüsü ne zaman yıkılacak? Antakya Ata Köprüsü neden yıkılıyor, yerine ne yapılacak?

Hatay'da yürütülen "Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi" kapsamında Antakya'nın önemli ulaşım noktalarından biri olan Ata Köprüsü için yeni bir süreç başlıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrultusunda köprüde Temmuz ayında yıkım çalışmalarına başlanacak. Peki, Ata Köprüsü ne zaman yıkılacak? Antakya Ata Köprüsü neden yıkılıyor? Detaylar...

ATA KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YIKILACAK?

Ata Köprüsü'nün yıkım çalışmalarına 1 Temmuz tarihinde başlanacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, İzzet Güçlü Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişim noktasından başlayarak Ata Köprüsü'nü kapsayan yaklaşık 240 metrelik bölüm, Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü girişiyle birlikte araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu uygulama, "Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi" kapsamında yürütülecek çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hayata geçirilecek.

ANTAKYA ATA KÖPRÜSÜ NEDEN YIKILIYOR?

Ata Köprüsü, Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi kapsamında daha dirençli hale getirilmesi amacıyla yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Proje doğrultusunda mevcut köprü kaldırılacak ve yerine yalnızca yayaların kullanımına yönelik yeni bir Ata Köprüsü yapılacak. Araç trafiğinin ise bölgede yapımı planlanan Kemalpaşa Köprüsü üzerinden sağlanması planlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım düzeni, proje kapsamında belirlenen yeni planlamaya göre sürdürülecek.

YIKIM SÜRECİNDE HANGİ YOLLAR KULLANILACAK?

Ata Köprüsü'nün yıkım çalışmaları süresince ulaşım, belirlenen alternatif güzergâhlar üzerinden devam edecek.

UKOME tarafından açıklanan düzenlemeye göre araç sürücülerinin şu güzergâhları kullanması öngörülüyor:

Fatih Caddesi

Gündüz Caddesi

Atatürk Caddesi

Yavuz Sultan Selim Caddesi

Kurtuluş Caddesi

Yetkililer, çalışma alanında uygulanacak trafik düzenlemelerine uyulmasının ulaşım güvenliği açısından önem taşıdığını belirtiyor.

ATA KÖPRÜSÜ YERİNE NE YAPILACAK?

Yıkılacak mevcut Ata Köprüsü'nün yerine yalnızca yayaların kullanımına yönelik yeni bir köprü inşa edilecek.

Araç ulaşımı ise bölgede yapımı planlanan Kemalpaşa Köprüsü üzerinden sağlanacak. Böylece proje kapsamında yaya ve araç ulaşımı farklı yapılar üzerinden sürdürülecek.

ATA KÖPRÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ

1972 yılından bu yana Antakya'da hem araç hem de yaya ulaşımına hizmet veren Ata Köprüsü, kentin önemli ulaşım yapılarından biri olarak kullanılıyor.

Mevcut köprü;

45 metre açıklığa,

28 metre genişliğe sahip bulunuyor.

Uzun yıllardır hizmet veren yapı, "Hatay Asi Nehri Taşkın Koruma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda yeniden inşa edilmek üzere 1 Temmuz itibarıyla yıkım sürecine girecek.