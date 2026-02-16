Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Magazin dünyasında dikkat çeken birlikteliklerden biri olarak konuşulan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, sosyal medyada da merak konusu oldu. Ata Ayyıldız kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli ve hangi sektörde faaliyet gösteriyor? Hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla gündeme gelen Ayyıldız'a dair merak edilenler ve bilinmeyen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Ata Ayyıldız, İstanbul merkezli bir girişimci olarak tanınmaktadır. Kahve, kahvaltı ve çikolata temalı butik işletmelerin sahibidir. Aynı zamanda influencer marketing alanında faaliyet gösteren Lychee Digital adlı ajansın kurucusudur.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Ayyıldız; Gron Coffee Company ve Humaliva Chocolate markalarının da kurucusu ve ortağı olarak bilinmektedir. İş dünyasında özellikle dijital pazarlama ve yeme-içme sektöründeki yatırımlarıyla adından söz ettirmektedir.

Ata Ayyıldız, oyuncu Sıla Türkoğlu ile yaklaşık iki yıl önce kendi işletmesini yaptığı bir kafede tanışmıştır.

ATA AYYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız'ın net yaşı kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 31 yaşında olduğu düşünülmektedir.

ATA AYYILDIZ NERELİ?

Ata Ayyıldız'ın doğum yeriyle ilgili kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.

ATA AYYILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ata Ayyıldız, influencer marketing alanında faaliyet gösteren bir ajansın kurucusudur. Bunun yanı sıra kahve ve çikolata sektöründe yatırımları bulunan bir girişimcidir. İstanbul'da butik kahve ve çikolata işletmeleri bulunmaktadır.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğmuştur ve aslen İzmir Bornovalıdır. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunudur. Oyunculuğa 19 yaşında başlamış, lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almış ve öğrenciyken setlerde yer almaya başlamıştır.

2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle ekranlara adım atmıştır. 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterine hayat vermiş, 2022 yılında diziden ayrılmıştır.

Günümüzde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandırmakta ve geniş bir hayran kitlesine sahiptir.