Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2026?

“Aşure günü ne zaman başlar ve ne zaman biter 2026?” sorusu, özellikle Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da manevi önemiyle dikkat çeken Aşure Günü için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar ibadet ve geleneklerin hangi tarihler arasında yapılacağını öğrenmek istiyor. 2026 yılı Aşure Günü tarihiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Aşure Günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. 2026 yılında Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihten itibaren başlayan aşure yapımı ve dağıtımı, geleneksel olarak Muharrem ayı boyunca devam ediyor. Vatandaşlar ise “Aşure Günü ne zaman başlar ve biter?” sorusunun yanıtını yoğun şekilde araştırıyor.

2026 MUHARREM AYI TARİHLERİ

Diyanet takvimine göre 2026 yılı Muharrem ayı 25 Haziran 2026 tarihinde başlarken, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu süreç, Aşure geleneğinin en yoğun şekilde yaşandığı dönem olarak biliniyor. Özellikle Muharrem ayının ilk günlerinden itibaren birçok kişi aşure hazırlıklarına başlıyor.

AŞURE YAPIMI VE DAĞITIMI NE ZAMANA KADAR SÜRER?

Aşure yapımı ve dağıtımı, Muharrem ayının 10. gününden itibaren başlayarak ay sonuna kadar devam edebiliyor. Bu nedenle 25 Haziran’dan itibaren başlayan aşure geleneği, Temmuz ayının ortasına kadar süren manevi bir paylaşım dönemi olarak kabul ediliyor. Geleneksel olarak komşulara ve ihtiyaç sahiplerine aşure ikramı bu süre içinde yaygın şekilde gerçekleştiriliyor.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Aşure Günü, İslam kültüründe birlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl Muharrem ayı içerisinde idrak edilen bu özel gün, hem dini hem de kültürel açıdan toplumda büyük bir yer tutuyor.