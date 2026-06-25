İslam dünyasında manevi değeri yüksek günler arasında yer alan Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10. gününde idrak edilen bu mübarek gün, asırlardır Müslüman toplumların dini ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure günü bugün mü? Detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre Muharrem ayının 10. günü “Yevm-i Aşura” yani Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Hicri takvim esas alındığından dolayı bu özel gün, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor.

2026 yılı için yapılan takvim hesaplamalarına göre Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü, İslam tarihinde çeşitli yönleriyle önem taşıyan günler arasında yer alıyor.

Müslümanlar açısından manevi değeri yüksek olan bu gün, ibadetlerin artırıldığı, paylaşma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Evet, 2026 yılı takvimine göre Aşure Günü bugün, yani 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak ediliyor.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Aşure Günü’nün içerisinde yer aldığı Muharrem ayı, İslam tarihindeki önemli olaylarla birlikte anılan müstesna zamanlardan biridir. Bu ay aynı zamanda Hz. Peygamber’in (sav) torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu olan 70’ten fazla kişinin Kerbela’da şehit edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında derin izler bırakan bir dönemi temsil etmektedir.

Kerbela’da yaşanan hadise, İslam tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilmektedir. Hz. Hüseyin ve beraberindeki yol arkadaşları, ortaya koydukları duruş ve mücadeleleriyle Müslümanların gönlünde özel bir yere sahip olmuşlardır. Bu nedenle Muharrem ayı ve Aşure Günü, manevi yönünün yanı sıra tarihi hatıralarıyla da önem taşımaktadır.

Aşure, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin sembolü olarak görülmektedir. Farklı malzemelerin aynı kazanda bir araya gelerek ortak bir lezzet oluşturması, toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olarak değerlendirilmektedir.

Yüzyıllardır sürdürülen aşure geleneği kapsamında hazırlanan aşureler aile bireyleri, komşular, dostlar ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmaktadır. Böylece toplumsal dayanışma kültürü canlı tutulurken, paylaşmanın bereketi de kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Toplumumuzda köklü bir gelenek olarak yaşatılan aşure ikramı, farklılıkların bir arada uyum içerisinde bulunabileceğini simgeleyen önemli kültürel değerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gibi kavramlar, aşure geleneğinin temelinde yer alan anlamlar arasında gösterilmektedir.

Bugün de pek çok kişi, asırlardır devam eden bu geleneği sürdürerek aşure hazırlamakta ve çevresindekilerle paylaşmaktadır. Böylece Aşure Günü, hem manevi hem de kültürel yönleriyle toplum hayatındaki önemini korumaya devam etmektedir.