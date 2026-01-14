Asude Kelebek kimdir? Asude Kelebek kaç yaşında, nereli? Asude Kelebek oynadığı diziler!

Türk dizi ve dijital platform projelerinde son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri olan Asude Kelebek, genç yaşına rağmen kariyerini istikrarlı biçimde inşa eden oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk yolculuğu, yalnızca yeteneğe değil; akademik birikim, disiplinli çalışma ve doğru proje seçimlerine dayanıyor. Peki, Asude Kelebek kimdir? Asude Kelebek kaç yaşında, nereli? Asude Kelebek oynadığı dizilerin detayları haberimizde.

ASUDE KELEBEK KİMDİR?

18 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Asude Kelebek, eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde sürdürerek sanat ve akademiyi bir arada yürütmeyi başaran isimlerden biri oldu. Üniversite yıllarında filizlenen oyunculuk tutkusu, onun mesleki yöneliminde belirleyici rol oynadı. Erken yaşta sektöre adım atması, kamera önü deneyimini genç yaşta kazanmasına ve farklı türlerde projelerde yer almasına olanak sağladı.

Kariyerinde dönüm noktası, dijital platformda yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan "Kulüp" dizisi oldu. Bu projeyle birlikte Asude Kelebek, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı ve sektörde kalıcı bir yer edinme yolunda önemli bir adım attı.

ASUDE KELEBEK KAÇ YAŞINDA

Asude Kelebek, 18 Haziran 1999 doğumludur.

2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Fiziksel özellikleriyle ilgili olarak ise; Asude Kelebek 1.67 metre boyunda, 54–55 kilo aralığındadır.

Aynı zamanda 18 Haziran doğumlu olan oyuncu, İkizler burcudur. Bekâr olan Kelebek, özel yaşamını göz önünde tutmamayı tercih eden isimler arasında yer almaktadır.

ASUDE KELEBEK NERELİ?

Asude Kelebek, İstanbul doğumludur.

Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren oyuncu, eğitim ve kariyer süreçlerini de bu şehirde şekillendirmiştir.

ASUDE KELEBEK OYNADIĞI DİZİLER!

Asude Kelebek'in oyunculuk kariyeri, televizyon ve dijital platform projeleriyle dengeli bir şekilde ilerlemiştir. Farklı türlerdeki yapımlarda yer alması, oyunculuk repertuvarını genişletmesine olanak tanımıştır.

Televizyon Projeleri

Sakla Beni (2023–2024)

Naz Ertekin karakteri

Başrol oyuncusu – Star TV

A.B.İ. (2026–günümüz)

Melek Hancıoğlu karakteri

Yardımcı oyuncu – ATV

Dijital Platform Projeleri

Kulüp (2021–2023)

Raşel Aseo karakteri

Başrol oyuncusu – Netflix

Var Bunlar (2025)

Burcu karakteri

Konuk oyuncu – TOD TV

Handan (Yakında)

Tansu karakteri

Başrol oyuncusu – Netflix

Özellikle Kulüp dizisiyle yakaladığı çıkış, Asude Kelebek'in dijital platformlarda güçlü bir oyuncu profili çizmesini sağladı. Ardından gelen projelerde hem başrol hem de yardımcı rollerde yer alarak oyunculuk skalasını genişletti. Son olarak A.B.İ. dizisine Melek karakteriyle dahil olması, kariyerindeki istikrarlı yükselişin devam ettiğini göstermektedir.