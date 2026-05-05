Astrolog Jessica Lanyadoo 'Fenerbahçe'ye önümüzdeki 20 sene şampiyonluk gözükmüyor' şampiyonluk tahmini gerçek mi, sahte mi?

Astrolog Jessica Lanyadoo’ya atfedilen ve “Fenerbahçe’nin 20 yıl boyunca şampiyon olamayacağı” yönündeki tahmin sosyal medyada hızla yayıldı.

ASTROLOG JESSİCA LANYADOO FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ GERÇEK Mİ, SAHTE Mİ?

Kanadalı Ünlü Astrolog Jessica Lanyadoonun “Fenerbahçe'ye önümüzdeki 20 sene şampiyonluk gözükmüyor.” dediği iddia edildi.

Jessica Lanyadoo’nun Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına dair yaptığı bir tahmin olduğuna dair güvenilir bir kayıt veya açıklama yok.

• Jessica Lanyadoo astroloji ve psikoloji alanında içerik üreten bir isimdir.

• Türkiye Süper Ligi veya Fenerbahçe şampiyonluk yarışıyla ilgili bilinen bir yorum, röportaj veya öngörüsü bulunmuyor.

• Fenerbahçe şampiyonluk tahminleri genelde Türkiye’de spor yorumcuları veya astrologlar arasında gündeme geliyor, ama Lanyadoo bu tartışmalarda yer almıyor.