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Aston Villa hangi ülkenin takımı sorusunun yanıtı İngiltere. Birmingham merkezli Aston Villa, Premier Lig'de mücadele ediyor ve Avrupa kupası kazanmış köklü kulüpler arasında yer alıyor. Galatasaray Aston Villa maçı bu akşam saat 20.45'te TRT 1'de.

ASTON VİLLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin Birmingham kentinin takımı. 1874 yılında kurulan kulüp, İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor.

ASTON VİLLA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Aston Villa, İngiltere'nin en üst futbol ligi olan Premier Lig'de mücadele ediyor. Kulüp, iç saha maçlarını Villa Park'ta oynuyor.

Aston Villa, 1982 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı. Kulübün İngiltere liginde 7 şampiyonluğu bulunuyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.