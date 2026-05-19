Aston Villa Freiburg maçı ne zaman (UEFA Avrupa Ligi finali)?

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE DEV HEYECAN! FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan final mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stadyum bilgilerini araştırmaya başladı.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Büyük finalde iki takım da tarih yazmak için sahaya çıkacak.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev final mücadelesi Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Futbolseverler, kupanın sahibini belirleyecek kritik karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

FREIBURG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

SC Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 üzerinden karşılaşmayı Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar aracılığıyla takip etmek mümkün olacak. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapacak.

İçtimai TV ise Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın verecek.

FİNAL MAÇI İSTANBUL’DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yapacak. Freiburg ile Aston Villa arasındaki kritik mücadele Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa futbolunun dev finali için binlerce taraftarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

KUPA İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Hem Freiburg hem de Aston Villa tarihindeki en önemli Avrupa başarılarından birine ulaşmak için sahada olacak. Taraftarlar, nefes kesecek final mücadelesinde hangi takımın kupayı kaldıracağını merakla bekliyor.