Haberler

Aslışah Demirağ kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ kaç yaşında, nereli?

Aslışah Demirağ kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aslışah Demirağ, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ancak özel hayatına dair pek az bilgi bulunuyor. İş insanı Kaan Demirağ ile olan evliliği ve iki çocuğu ile gündeme gelen Demirağ, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamında dikkat çeken bir profil çiziyor. Peki, Aslışah Demirağ kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ kaç yaşında, nereli?

Aslışah Demirağ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İş ve özel hayatında hangi adımlar dikkat çekiyor? Tüm bu sorular, genç isim hakkında araştırmaları artırıyor ve onu magazin gündeminin odak noktalarından biri hâline getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ KİMDİR?

Aslışah Demirağ (evlilik öncesi soyadıyla Alkoçlar), ünlü iş insanı Kaan Demirağ ile evli ve iki çocuk annesidir. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Demirağ, aynı zamanda Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar, Uludağ'da otel işletmektedir ve Aslışah'ın ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan da tanınan bir isimdir.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Aslışah Demirağ, 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Aslışah Demirağ kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ kaç yaşında, nereli?

ASLIŞAH DEMİRDAĞ NERELİ?

Aslışah Demirağ, İzmir doğumludur.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ'IN KARİYERİ

Genç yaşlarda sporda da dikkat çeken Demirağ, 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olarak yer aldı. 19 yaşındayken Alaçatı'da butik bir otel açarak otelcilik kariyerine başladı. Magazin gündeminde sık sık yer alan Aslışah Demirağ, iş ve sosyal yaşamını bir arada yürütmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare