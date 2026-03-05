Aslışah Demirağ kimdir? Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ kaç yaşında, nereli?

Aslışah Demirağ kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İş ve özel hayatında hangi adımlar dikkat çekiyor? Tüm bu sorular, genç isim hakkında araştırmaları artırıyor ve onu magazin gündeminin odak noktalarından biri hâline getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ KİMDİR?

Aslışah Demirağ (evlilik öncesi soyadıyla Alkoçlar), ünlü iş insanı Kaan Demirağ ile evli ve iki çocuk annesidir. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Demirağ, aynı zamanda Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar, Uludağ'da otel işletmektedir ve Aslışah'ın ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan da tanınan bir isimdir.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Aslışah Demirağ, 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ NERELİ?

Aslışah Demirağ, İzmir doğumludur.

ASLIŞAH DEMİRDAĞ'IN KARİYERİ

Genç yaşlarda sporda da dikkat çeken Demirağ, 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olarak yer aldı. 19 yaşındayken Alaçatı'da butik bir otel açarak otelcilik kariyerine başladı. Magazin gündeminde sık sık yer alan Aslışah Demirağ, iş ve sosyal yaşamını bir arada yürütmektedir.