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Aşktroloji filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşktroloji filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Aşktroloji filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Aşktroloji filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşktroloji filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşktroloji konusu, özeti ve Aşktroloji oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşktroloji filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşktroloji filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşktroloji filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşktroloji konusu nedir, Aşktroloji oyuncuları kimler ve Aşktroloji özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞKTROLOJİ FİLMİ KONUSU NE?

Aşktroloji, burçlara ve astrolojiye olan ilgisiyle hayatını şekillendiren genç bir kadının, aşk ve kariyer arasında yaşadığı eğlenceli olayları konu alıyor. Hayatına yön vermeye çalışırken beklenmedik karşılaşmalar yaşayan baş karakter, burçların gerçekten kaderi belirleyip belirlemediğini sorgularken hem komik hem de duygusal anlar yaşıyor. Film, romantik komedi unsurlarını astroloji temasıyla bir araya getiriyor.

AŞKTROLOJİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşktroloji filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapımda şehrin farklı semtleri, kafe ve restoranları ile modern yaşam alanları çekim mekânı olarak kullanıldı. Romantik atmosferi destekleyen sahneler, İstanbul'un çeşitli açık hava noktalarında kayda alındı.

AŞKTROLOJİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2023 yılında tamamlandı. Yapım, post prodüksiyon sürecinin ardından izleyicilerle buluştu ve daha sonra televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başladı.

AŞKTROLOJİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Aşktroloji filminin oyuncu kadrosunda romantik komedi türünün sevilen isimleri yer alıyor. Yapımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

• Sema Şimşek

• Aslıhan Karalar

• Toygan Avanoğlu

• Bekir Aksoy

• Ayşegül Asar

• Zeynep Elçin

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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