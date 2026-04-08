ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Nallıhan

Nallıhan ilçesinde Karacasu Mahallesi Duranlar Sokak’ta, Derinkuyu pompasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. Arıza 6 Nisan 2026 saat 17.05’te başlamış olup, tamirin 9 Nisan 2026 saat 17.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden yalnızca Duranlar Sokak etkilenmektedir.