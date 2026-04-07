ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

7 Nisan 2026 saat 13.20 ile 23.55 arasında Keçiören P23 pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle Çiğdemtepe deposuna su basılamamış ve depo seviyesi sıfırlanmıştır. Bu nedenle Çiğdemtepe Mahallesi su kesintisinden etkilenmektedir.

Aynı gün saat 14.00 ile 18.00 arasında Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen 1600’lük imalat çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Bu kesintiden Yeşilevler Mahallesi ile Yukarı Yahyalar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Keçiören

7 Nisan 2026 saat 13.40 ile 23.55 arasında P23 pompa istasyonunda Q500 debimetre değişimi yapılması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Bu kesintiden Sancaktepe, Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Yayla mahalleleri etkilenmektedir.

Gölbaşı

7 Nisan 2026 saat 15.45 ile 18.00 arasında Taşpınar Mahallesi 2841. Cadde üzerinde bulunan 110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Taşpınar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Şereflikoçhisar

7 Nisan 2026 saat 16.55 ile 18.55 arasında Boğaziçi Mahallesi’ndeki terfi deposunda oluşan pompa arızası nedeniyle planlı su kesintisi yapılmıştır. Bu kesintiden Hürriyet, Yeni, Ekici, İstiklal, Mustafacık, Sanayi, Sarıkaya, Kale ve Boğaziçi mahalleleri etkilenmektedir.