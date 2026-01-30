Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Gülveren Mahallesi Hikmet Yıldız Caddesi üzerinde, Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 30 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Gülveren Mahallesi'nin Yeni Sanayi Sitesi bölümünün tamamını etkilemektedir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi üzerindeki dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza sebebiyle 30 Ocak 2026 saat 10.00'dan 31 Ocak 2026 saat 06.00'ya kadar su verilemeyecektir. Bu kesintiden İstiklal Mahallesi ile birlikte Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Zafer Mahallesi, Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı ve Gazi Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

