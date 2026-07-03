ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 3 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 3 Temmuz 2026 saat 11.20'de başlamış olup çalışmaların 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Yeni Bayındır Mahallesi 1830. Cadde'de meydana gelen Q150'lük içme suyu hattı arızası nedeniyle 3 Temmuz 2026 saat 11.20 ile 17.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden Yeni Bayındır Mahallesi ile Yeşilbayır Mahallesi'nin üst kotları etkilenmektedir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Haymana

Arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 3 Temmuz 2026 saat 14.00'te başlamış olup çalışmaların 20.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Yenice (Sindiren) Mahallesi'nde bulunan pompa ve motorda meydana gelen arıza nedeniyle 3 Temmuz 2026 saat 14.00 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden Yenice (Sindiren) Mahallesi etkilenmektedir. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.

Akyurt

Yoğun su kullanımına bağlı olarak depo seviyelerinde yaşanan düşüş nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 3 Temmuz 2026 saat 13.45'te başlamış olup 18.00'de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi, Beyazıt Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nin bir bölümü etkilenmektedir.