ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 16.10'da arıza kaynaklı plansız bir su kesintisi meydana gelmiştir. Ovacık Mahallesi 592. Cadde'de Metehan firması tarafından yürütülen kanal hattı çalışması sırasında yangın suyu hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun aynı gün saat 20.00'de yeniden verilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Ovacık Mahallesi ve Atapark Mahallesi etkilenmektedir.