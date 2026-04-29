ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.05’te meydana gelen arıza, aynı gün saat 23.55 itibarıyla giderilmiştir. Keçiören bölgesi Ayvalı Mahallesi 209 Sokak içerisinde bulunan N4 hattındaki 1000 mm çapındaki çelik içme suyu borusunda oluşan arıza onarılmış ve pompalar çalışmaya başlamıştır. Ancak yoğun kullanım nedeniyle şebeke sisteminin tamamen normale dönmesi zaman alabilmektedir. Bu kesintiden Çiğdemtepe, Barıştepe, Burç, Avcılar, Kaletepe ve Ergenekon mahalleleri etkilenmiştir.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20’de Yakacık Bağlar mevkii TOKİ bloklarında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Arıza aynı gün saat 21.00’de giderilmiştir. Bu kesintiden Yakacık Bağlar mevkii TOKİ blokları ve çevresi etkilenmiştir.