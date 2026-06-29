ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Başağaç Mahallesi Anadolu 3 Sokak’ta bulunan Ø110 PE boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 29 Haziran 2026 saat 15.15 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Başağaç Mahallesi Anadolu 1, 2, 3. sokaklar ve çevresi etkilenmektedir.

Beypazarı İlçesi Terfi 1 İstasyonu’nda meydana gelen elektrik ve mekanik arıza nedeniyle depo su seviyelerinde düşüş yaşanmıştır. Bu nedenle 29 Haziran 2026 saat 15.15’te başlayan plansız su kesintisinin 30 Haziran 2026 saat 07.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Beypazarı genelinin etkilenmesi beklenmektedir.

ÇANKAYA

Beytepe Mahallesi 1725. Sokak üzerinde bulunan Q110’luk içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 29 Haziran 2026 saat 15.40 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Beytepe Mahallesi’nin üst kotları ile 1725. Sokak ve çevresi etkilenmektedir.

PURSAKLAR

Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi sanayi bölgesinde meydana gelen duktil boru arızası nedeniyle 29 Haziran 2026 saat 16.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanmaktadır. Kesintiden Altınova, Peçenek, Yıldırım Beyazıt, Saray Osmangazi mahalleleri ile Altındağ ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi etkilenmektedir.

AKYURT

Güzelhisar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde, konut müteahhidi tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında Q400 milimetrelik içme suyu şebeke hattında arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 29 Haziran 2026 saat 16.10 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanmaktadır. Kesintiden Akyurt ilçesine bağlı Şeyhler, Çınar, Güzelhisar, Balıkhisar, Büğdüz ve Saracalar mahalleleri ile fabrikalar bölgesi etkilenmektedir. Ayrıca Pursaklar ilçesine bağlı Altınova, Peçenek, Yıldırım Beyazıt, Yeni Karaköy ve Saray Osmangazi mahallelerinde de su kesintisi yaşanması beklenmektedir.

Akyurt ilçesinde aynı arızaya bağlı olarak 29 Haziran 2026 saat 17.10 ile 22.00 arasında Peçenek, Gicik ve Karacaören mahallelerinde de su kesintisi uygulanması planlanmaktadır.