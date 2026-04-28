ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Ayaş

28 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında, Ayaş Böğürtlen Deposu’nda yapılacak vana değişimi çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi genelinin etkilenmesi beklenmektedir.

Kalecik

27 Nisan 2026 saat 14.15’te başlayan ve 28 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar sürecek olan planlı su kesintisi, Koçak Grup hattına ait su deposunda gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır. Kesintiden Akbük, Kızılkaya, Akkaynak ve Hacıköy mahalleleri etkilenecektir.

Keçiören

28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.10 ile 18.00 arasında, Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen yağmur suyu ve kanal hattı çalışmaları sırasında içme suyu hattının güzergâha denk gelmesi nedeniyle tedbir amaçlı plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Basınevleri Mahallesi’nde Gülgün Sokak, Selçuklu Caddesi, 28. Sokak, Kuram Sokak, Bilinç Sokak ve çevresi etkilenecektir.

Sincan

28 Nisan 2026 tarihinde saat 10.10 ile 17.00 arasında, Mustafa Kemal Mahallesi 316. Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Mustafa Kemal Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Keçiören

28 Nisan 2026 tarihinde saat 13.20 ile 23.55 arasında, Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan N4 hattındaki 1000 milimetre çapındaki çelik içme suyu borusunda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Keçiören ilçesinin genelinin etkilenmesi beklenmektedir.

Yenimahalle

28 Nisan 2026 tarihinde saat 13.40 ile 23.55 arasında, Keçiören bölgesindeki Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan N4 hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Ergenekon, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka ve Yunus Emre mahallelerinin bir kısmı ile Yeşilevler Mahallesi etkilenmektedir.

28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.20 ile 18.00 arasında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde’de meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266. Cadde ve Urankent Sitesi çevresi etkilenmektedir.

28 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.00 arasında, Macun Mahallesi 204. Cadde’de meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Macun Mahallesi 204. Cadde çevresi etkilenmektedir.