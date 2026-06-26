ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi 940. Sokak içerisinde bulunan 150 milimetrelik içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 08.35 ile 21.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Özevler Mahallesi ile Aşağı Yahyalar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Keçiören

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1506. Sokak içerisinde, Enerjisa yatırım firması adına yürütülen elektrik çalışması sırasında 100 milimetrelik şebeke hattına verilen hasar nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 14.35 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yayla Mahallesi, Esertepe Mahallesi ve çevresi etkilenmektedir.

Ayaş

Ayaş ilçesi Çanıllı Uluyol Mahallesi içerisinde bulunan 90 milimetrelik PE100 dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 14.40 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Çanıllı Uluyol ve Çiğdemci mahalleleri etkilenmektedir.

Akyurt

Akyurt ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, Kırkkız Caddesi ile Kızık Caddesi kesişiminde meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 15.10 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Mahallesi’nin bir kısmı, Beyazıt Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Polatlı

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Samanyolu Caddesi’nde bulunan 160 milimetrelik PVC içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 15.30 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Şentepe Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir.

Keçiören

Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hatipoğlu Caddesi içerisinde bulunan 75 milimetrelik şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 15.20 ile 18.30 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Karakaya Mahallesi’nin alt kotları ve çevresi etkilenmektedir.

Altındağ

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 2040. Sokak içerisinde bulunan içme suyu şebeke borusunda meydana gelen arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 16.00 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Beşikkaya Mahallesi’nin bir kısmı ile Karapürçek Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Çubuk

Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi’nde meydana gelen elektrik kaynaklı arıza nedeniyle 26 Haziran 2026 saat 16.20 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Tahtayazı, Kızılöz, Yukarı Emirler, Meşeli, Gölyayla ve Susuz mahalleleri etkilenmektedir.