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ASKİ Ankara su kesintisi! 24 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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ASKİ Ankara su kesintisi! 24 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Eylül Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ’da Örnek Mahallesi Hızır Reis Sokak’ta meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. ASKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kesintiden Kale Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Atıfbey Mahallesi’nin bir kısmı etkileniyor. Çalışmaların 24 Eylül 2026 saat 19.00’a kadar tamamlanması planlanıyor.

YENİMAHALLE

Yenimahalle’de İvedik Köyü Mahallesi’nde, Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2200’lük kanal hattı geçiş çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Kesintiden İvedik Köyü Mahallesi ve İvedik ASKİ Lojmanları etkileniyor. Çalışmaların 24 Eylül 2026 saat 19.55’e kadar tamamlanması planlanıyor.

GÖLBAŞI

Gölbaşı’nda Kızılcaşar Mahallesi 13 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 90’lık içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılıyor.

Kesintiden Kızılcaşar Mahallesi Tek Yapı Kooperatifi etkileniyor. ASKİ ekiplerinin çalışmalarını 24 Eylül 2026 saat 19.00’a kadar tamamlaması planlanıyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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