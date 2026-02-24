Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza tarihi 24.02.2026 saat 11.40

Tamir tarihi 24.02.2026 saat 18.00

Detay: Lalahan Karşıyaka Mahallesi Stadyum kuyusu içerisinde bulunan pompanın arıza vermesi nedeniyle 20.02.2026 tarihinde saat 23.40 itibarıyla plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşamaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır.

Etkilenen yerler: Lalahan Karşıyaka ve İstasyon mahallelerinin üst kotları

Çubuk

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza tarihi 24.02.2026 saat 15.00

Tamir tarihi 24.02.2026 saat 17.00

Detay: Çubuk ilçesi Sünlü Mahallesi Ahievran Sitesi içerisinde içme suyu şebekesine verilen zarar nedeniyle su kesintisi meydana gelmiştir.

Etkilenen yerler: Ahievran Sitesi geneli

Gölbaşı

Arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza tarihi 24.02.2026 saat 15.15

Tamir tarihi 24.02.2026 saat 19.00

Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 1129. Cadde içerisinde bulunan 150'lik duktil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Kızılcaşar ve Hacılar mahallelerinin bir kısmı

Onur BAYRAM
