ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde Oyaca Mahallesi’nin su ihtiyacını karşılayan terfi istasyonunda meydana gelen pompa arızası nedeniyle planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Oyaca Yeşilçam ve Oyaca Akarsu mahallelerine 24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su verilememiştir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesinde terfi istasyonunun emme ve basma kollektör hattında oluşan arıza nedeniyle tesisat değişimi yapılmaktadır. Bu nedenle 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda bulunan 200 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 Mart 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Mustafa Kemal Mahallesi ve çevresi etkilenmiştir.