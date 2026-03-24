ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde Oyaca Mahallesi’nin su ihtiyacını karşılayan terfi istasyonunda meydana gelen pompa arızası nedeniyle planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Oyaca Yeşilçam ve Oyaca Akarsu mahallelerine 24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su verilememiştir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesinde terfi istasyonunun emme ve basma kollektör hattında oluşan arıza nedeniyle tesisat değişimi yapılmaktadır. Bu nedenle 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice mahalleleri etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda bulunan 200 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 Mart 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Mustafa Kemal Mahallesi ve çevresi etkilenmiştir.

İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti