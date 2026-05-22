ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi’nde, 2853 Sokak üzerindeki 160’lık içme suyu hattında yapılan branşman bağlantı çalışması nedeniyle 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Taşpınar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenecektir. Yetkililer, arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtmiştir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde, Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ø1600’lük hat imalatı kapsamında gerçekleştirilen 500’lük branşman bağlantı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 21 Mayıs 2026 saat 10.00’da başlamış olup, 22 Mayıs 2026 saat 19.00’a kadar devam edecektir. Su kesintisinden Yeşilevler Mahallesi, Yukarı Yahyalar, Serhat Mahallesi, İvedikköy, İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1333. Cadde ve çevresi ile İvedik ASKİ lojmanları etkilenecektir. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etmiştir.