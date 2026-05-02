ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Şirin 1 Sokak’ta meydana gelen 110’luk polietilen hat arızası nedeniyle 2 Mayıs 2026 saat 08.50 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Kurtuluş Mahallesi Şirin 1 Sokak, Şirin 2 Sokak ve çevresi etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda bulunan 125’lik içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle 2 Mayıs 2026 saat 15.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Anadolu Bulvarı, Mustafa Kemal Mahallesi’nin üst kotları ile Üniversiteler Mahallesi’nin alt kotları etkilenmektedir.