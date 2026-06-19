ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahıslardan kaynaklanan 110 PE100 boru arızası nedeniyle 19 Haziran 2026 tarihinde saat 17.30 ile 21.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiden Mehmet Akif Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir. Ekipler, arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.