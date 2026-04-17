ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

17 Nisan 2026 tarihinde saat 12.20 ile 18.00 arasında Yeni Batı Mahallesi 2359 Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Özlem Sitesi ve çevresi etkilenmektedir.

Çankaya

17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında Mutlukent Mahallesi Angora Bulvarı üzerindeki 110’luk içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Angora Evleri etkilenmektedir.

Etimesgut

17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.50 ile 18.00 arasında Ahi Mesut Mahallesi 1879 Sokak içerisinde bulunan dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Ahi Mesut Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

Gölbaşı

17 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.00 arasında Kızılcaşar Mahallesi 2447 Sokak üzerinde bulunan 100’lük içme suyu hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintiden Tek Yapı Kooperatifi etkilenmektedir.

Yenimahalle

17 Nisan 2026 tarihinde saat 15.50 ile 19.00 arasında Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde planlama dairesi başkanlığı tarafından yürütülen Ø1600 hat imalatı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Yukarı Yahyalar ve Yeşilevler mahalleleri etkilenmektedir.