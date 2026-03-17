ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tarihi 17 Mart 2026 saat 11.10

Tamir tarihi 17 Mart 2026 saat 17.00

Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4. Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4. Sokak ve çevresidir.