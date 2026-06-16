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ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, İnönü Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 160 mm çapındaki asbest boruda meydana gelen arıza nedeniyle 16 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

PURSAKLAR

Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 16 Haziran 2026 tarihinde saat 16.35 ile 21.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Yaşanan arızanın giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kesintiden Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bulunan 110 mm çapındaki polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle 16 Haziran 2026 tarihinde saat 16.50 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Karşıyaka Mahallesi ve çevresi etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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