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ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

Ayaş ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 15 Haziran 2026 saat 07.00'de başlayacak ve 16 Haziran 2026 saat 17.00'de sona erecektir. Başayaş Mahallesi'nde Enerjisa kaynaklı çalışma nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalardan Ayaş ilçe merkezi ile Başayaş Mahallesi etkilenecektir. Yetkililer, yaşanacak aksaklık nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtmiştir.

Onur BAYRAM
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