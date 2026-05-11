ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Mahmudiye Caddesi üzerindeki kurban pazarı içerisinde bulunan Q110’luk polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.50 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Karşıyaka Mahallesi ile Kafkas Mahallesi’nin alt kotları etkilenecektir. Yetkililer, yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Hisar Caddesi’nde oluşan içme suyu arızası nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.45 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Susuz Mahallesi Hisar Caddesi ve çevresi etkilenecektir. Yetkililer, vatandaşların sabır ve anlayışı için teşekkür ederek yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

MAMAK

Mamak ilçesinde Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi ile 823 Sokak kesişiminde bulunan 200’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.10 ile 23.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cengizhan Mahallesi ile Duralialıç Mahallesi’nin üst kotları etkilenecektir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Şereflikoçhisar ilçesi Emek Mahallesi’nde dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.05 ile 15.05 arasında gerçekleşecektir. Cumhuriyet ve Emek mahalleleri kesintiden etkilenecektir.