ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Sincan

Sincan ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır. Arıza tarihi 1 Mayıs 2026 saat 13.55 olup tamir çalışmalarının aynı gün saat 20.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Törekent Mahallesi 330. Sokak ile 252. Cadde köşesinde bulunan Q110 çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Ekipler arızayı gidermek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kesintiden Törekent Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.