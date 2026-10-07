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Askerlik 9 ay mı oluyor, askerlik uzayacak mı?

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Askerlik 9 ay mı oluyor, askerlik uzayacak mı?
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Askerlik 9 ay mı oluyor, askerlik süresi uzayacak mı? Sosyal medyada bugün hızla yayılan paylaşımlar, askerlik süresinin 9 aya çıkarılacağı iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle askere gitmeye hazırlanan gençler ve aileleri, askerlik süresinde bir değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki askerlik süresi gerçekten uzayacak mı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Askerlik süresine ilişkin iddialar, daha önce de pek çok kez gündeme gelmiş ve her seferinde büyük ilgi görmüştü. Son paylaşımların ardından "Askerlik 9 ay mı oldu, yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek, bedelli askerlikte değişiklik olacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Askerlik süresine ilişkin iddiaların aslı ve mevcut askerlik sürelerine dair ayrıntılar haberimizde.

ASKERLİK 9 AY MI OLDU?

Askerlik süresinin 9 aya çıkarılacağına yönelik iddialar, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Bugün hızla yayılan paylaşımlar, özellikle askere gitmeye hazırlanan gençler ve aileleri arasında endişeye yol açtı. Ancak askerlik süresinin uzatıldığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik süresinin değiştirildiğine dair yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

ASKERLİK UZAYACAK MI?

Sosyal medyada yayılan "askerlik uzayacak" söylentilerinin resmi bir dayanağı yok. Askerlik hizmet süresinde yapılacak herhangi bir değişiklik, kanun düzenlemesi gerektiriyor. Bu tür bir düzenleme ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmadan uygulamaya giremiyor. Şu an için Meclis gündeminde askerlik süresini uzatmaya yönelik kabul edilmiş bir düzenleme bulunmuyor.

ASKERLİK KAÇ AY?

Mevcut düzenlemeye göre askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay olarak uygulanıyor. Yedek subay ve yedek astsubaylar için ise askerlik süresi 12 ay olarak belirlenmiş durumda. Bu süreler, 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK DEVAM EDİYOR MU?

Askerlik süresine ilişkin iddiaların yanı sıra bedelli askerlik uygulamasına dair sorular da gündeme geldi. Bedelli askerlik, Askeralma Kanunu kapsamında kalıcı bir sistem olarak uygulanmaya devam ediyor. Bedelli askerlik ücreti ise her yıl memur maaş katsayılarına göre güncelleniyor.

SAHTE HABERLERE DİKKAT

Askerlik süresiyle ilgili iddialar, daha önce de pek çok kez sosyal medyada gündeme gelmiş ancak her seferinde yalanlanmıştı. Uzmanlar, askerlikle ilgili gelişmelerin yalnızca Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile Resmi Gazete üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Resmi kaynağa dayanmayan paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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