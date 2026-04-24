Aşk Tesadüfleri Sever nerede çekildi, Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman çekildi?

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve tesadüflerin aşka nasıl yön verdiğini konu alan "Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman çekildi, vizyon tarihi neydi?" sorguları, filmin kült statüsüne erişmesiyle birlikte her yıl yeniden gündeme geliyor. Çekimleri 2010 yılında gerçekleştirilen ve büyük bir titizlikle yürütülen post-prodüksiyon sürecinin ardından izleyiciyle buluşan yapım, dönem sahneleri için kullanılan dekorlar ve kostümlerle de büyük beğeni toplamıştı. Hem 2011 yılında vizyona giren ilk film hem de 2020'de sinemaseverlerle buluşan devam filmi hakkında merak edilen çekim takvimini, oyuncu kadrosunu ve tarihsel arka planı sizler için derledik.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE O İKONİK MEKANLAR

Türk sinemasının en sevilen romantik dramları arasında yer alan Aşk Tesadüfleri Sever, hikayesi gereği izleyiciyi iki büyük şehir arasında duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Başrollerini Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı filmin çekimleri, ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Karakterlerin çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği sahneler için Ankara'nın nostaljik atmosferi kullanılırken, yetişkinlik dönemindeki karşılaşmalar için İstanbul’un büyüleyici dokusu tercih edildi.

ANKARA’NIN NOSTALJİK DURAKLARI: KUĞULU PARK’TAN GAZİ MAHALLESİ’NE

Filmin kalbinin attığı yer olan Ankara sahneleri, başkentin hafızalarda yer eden noktalarında çekildi. Özgür ve Deniz’in yollarının çocukken kesiştiği anlarda şu mekanlar ön plana çıkıyor:

• Kuğulu Park ve Cinnah Caddesi: Ankara’nın simge noktaları, karakterlerin gençlik yıllarına tanıklık ediyor.

• Gazi Mahallesi ve Ankara Garı: Hikayenin tarihsel dokusunu güçlendiren sahneler burada kaydedildi.

• Esenboğa Havalimanı: Filmin kilit sahnelerinden bazılarına ev sahipliği yaptı.

• Deneme Lisesi ve Kızılay Güven Park: Başkentin sosyal yaşamını yansıtan kareler bu bölgelerde çekildi.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER NE ZAMAN ÇEKİLDİ? VİZYON TARİHİ

İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de filmin çekim takvimi. Aşk Tesadüfleri Sever 1, 2010 yılının ilk yarısında çekilmeye başlandı. Yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışma ve post-prodüksiyon sürecinin ardından film, 4 Şubat 2011 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Serinin yoğun ilgi görmesinin ardından çekilen ikinci film olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 ise 2019 yılında hazırlanarak 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi.

DÖNEM SAHNELERİ İÇİN ÖZEL PLATOLAR KURULDU

Filmin 1970’li, 80’li ve 90’lı yılları anlatan sahneleri için büyük bir prodüksiyon yürütüldü. Ankara ve İstanbul’daki gerçek mekanların yanı sıra, dönem ruhunu tam yansıtabilmek adına özel stüdyolarda platolar hazırlandı. Özellikle Karaköy’deki Akın Balık gibi İstanbul’un bilinen mekanları, filmin modern zaman sahnelerinde romantik atmosferi pekiştiren unsurlar olarak kullanıldı.

SERİNİN DEVAM FİLMİNDE DE ŞEHİR ROTA DEĞİŞTİRMEDİ

2020 yılında izleyiciyle buluşan devam halkasında da Ankara-İstanbul hattı bozulmadı. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan ikinci filmde, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan paralel hikayeler anlatıldı. Bu sayede her iki film de her iki şehrin kendine has güzelliklerini beyaz perdeye taşıyarak izleyicide derin bir nostalji hissi uyandırdı.