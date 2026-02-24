'Aşk Biter Mi?' tiyatro oyunu gösterimden kalktı mı? 'Aşk Biter Mi?' tiyatro oyununa bilet alanların parası iade edilecek mi, ne zaman iade edilecek?

"Aşk Biter Mi?" oyunu için yaşanan bu gelişme, tiyatroseverlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Gösterimler neden durduruldu, perde tamamen mi kapandı? Bilet alan izleyiciler ise şimdi başka bir sorunun yanıtını arıyor: Ücretler iade edilecek mi, süreç nasıl işleyecek? Tüm detaylar ve merak edilenler haberin devamında…

"AŞK BİTER Mİ?" TİYATRO OYUNU GÖSTERİMDEN KALKTI MI?

Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın birlikte sahne aldığı Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununun yeni temsil tarihleri iptal edildi. Organizasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, planlanan gösterimlerin gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

"AŞK BİTER Mİ?" NEDEN BİTTİ?

Oyunun sona ermesine ilişkin resmi ve detaylı bir gerekçe paylaşılmadı. Ancak kulislerde konuşulan ayrılık iddialarının ardından alınan iptal kararı dikkat çekti. Taraflardan konuya dair net bir açıklama yapılmadı.

BİLET ALANLARIN PARASI İADE EDİLECEK Mİ, NE ZAMAN?

Yapılan duyuruya göre oyuna bilet alan izleyicilere ücret iadesi yapılacak. İade sürecinin, biletlerin satın alındığı satış kanalı üzerinden gerçekleştirileceği ve prosedüre göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Net tarih bilgisi için ilgili satış platformunun açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA AYRILDI MI?

Magazin dünyasında gündeme gelen iddialara göre Kerem Alışık ile Evrim Alasya, 1,5 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerini noktaladı. Henüz taraflardan resmi bir doğrulama gelmemesine rağmen, sosyal medya hamleleri ve birlikte sahneledikleri tiyatro oyununun iptal edilmesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Çiftin birlikte rol aldığı Aşk Biter Mi? adlı oyunun yeni temsil tarihleri takvimden çıkarıldı. Organizasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, bilet alan izleyicilere ücret iadesi yapılacağı duyuruldu.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA NEDEN AYRILDI?

Kulislerde konuşulanlara göre ayrılığın temelinde bir sosyal medya krizi yer alıyor. İddialara göre Kerem Alışık'ın hesabından başka bir kadına ait bir fotoğrafın kısa süreli paylaşılması ve ardından silinmesi dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından Evrim Alasya'nın yaptığı anlamlı paylaşımlar ve Alışık'ı sosyal medyada takipten çıkması, "ayrılık" iddialarını daha da artırdı. Alasya'nın Neşet Ertaş'a atfedilen sözleri paylaşması da takipçiler tarafından mesaj olarak yorumlandı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, iki isimden de konuya ilişkin net bir açıklama gelmiş değil.