Asgari ücret yüzde kaç arttı, yüzde kaç zam geldi? 2026 asgari ücret yüzde kaç zamlandı, ne kadar zam geldi?
Güncelleme:
Asgari ücrete yüzde kaç zam geldiği belli oldu. Asgari ücrete zam oranı açıklandı. 2026 asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Vatandaşlar yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücret yüzde kaç zamlandı merak etti. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücrete gelen zam oranı....

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücrete gelen zam oranı ve yeni asgari ücret belli oldu.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yeni asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." dedi.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için geçerli asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira oldu." ifadelerini kullandı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
