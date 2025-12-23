Asgari ücret toplantısı bitti mi? SON DAKİKA asgari ücret açıklanıyor mu?

Komisyonun üçüncü toplantısının bugün saat 18.00'de yapılması planlanıyor. 2026 yılı için yürütülen hesaplamalarda yüzde 25'lik artış seçeneği ön plana çıkarken, bu oranla asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ekonomi çevreleri, söz konusu artışın işçi ve işveren arasındaki dengeyi gözeten en makul senaryo olduğuna dikkat çekiyor. Toplantı tamamlandı mı, asgari ücretle ilgili karar açıklandı mı soruları ise gündemdeki yerini koruyor.

İŞÇİ KESİMİ TOPLANTILARA KATILMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun şimdiye kadar yaptığı ilk iki toplantıya işçi temsilcileri yer almadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in genel merkezlerine ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirerek çalışanların beklenti ve taleplerini birebir dinledi. Bakan Işıkhan, sendikalardan alınan görüşlerin komisyon üyeleriyle paylaşılacağını belirterek, asgari ücret belirleme sürecinde çalışanların enflasyon karşısında korunmasının temel ilke olduğunu vurguladı.

ZAM ORANI BUGÜNKÜ TOPLANTIDA NETLEŞEBİLİR

Komisyon, bugün saat 18.00 itibarıyla üçüncü kez bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesinde rakamlar merakla beklenirken, Ekonomist Muhammed Bayram, artış oranının dördüncü toplantıya kalmadan kamuoyuna açıklanabileceğini ifade etti. Bayram, asgari ücrette yüzde 28 ile yüzde 32 arasında bir artış ihtimalinin güçlü olduğunu dile getirdi.

EN GÜÇLÜ SENARYO: YÜZDE 25 ARTIŞ

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise işçi temsilcileri masada olmasa da taleplerin Bakanlık aracılığıyla sürece dahil edildiğini söyledi. Enflasyonla mücadele politikaları ve 2026 yılı sonu beklentilerinin dikkate alındığını belirten Develi, yüzde 25'lik artış oranının öne çıktığını ifade etti. Develi, düşük oranların çalışanları memnun etmeyeceğini, yüksek oranların ise işveren tarafında istihdam riskini artırabileceğini belirterek, yüzde 25'in dengeleyici bir seçenek olduğunu vurguladı. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde 2026 yılında net asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET SADECE ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEMİYOR

Uzmanlar, asgari ücret artışının yalnızca bu ücretle çalışanları değil, maaşı asgari ücrete yakın olan milyonlarca kişiyi, kıdem tazminatı hesaplarını ve birçok ürün ile hizmetin fiyatını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ TÜM SENARYOLAR

Yüzde 20'lik artış durumunda net asgari ücret 26 bin 584 TL, brüt ücret 31 bin 206 TL seviyesinde oluyor.

Yüzde 23'lük zam senaryosunda net ücret 27 bin 188 TL, brüt ücret ise 31 bin 986 TL'ye yükseliyor.

Yüzde 25'lik artışta 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt ücret 32 bin 506 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 28 oranında zam yapılması halinde net asgari ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.

Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,5'lik enflasyon beklentisine paralel bir artış gerçekleşirse net ücret 28 bin 404 TL, brüt ücret 33 bin 417 TL'ye çıkıyor.

Yüzde 30'luk artış senaryosunda net ücret 28 bin 735 TL, brüt ücret 33 bin 807 TL olarak öngörülüyor.

Artış oranının yüzde 32,2 olması halinde net asgari ücret 29 bin 222 TL, brüt ücret 34 bin 379 TL seviyesine ulaşıyor.

Yüzde 35'lik zamda net ücret 29 bin 841 TL, brüt ücret 35 bin 107 TL oluyor.

Yüzde 40'lık artış senaryosunda ise net asgari ücret 30 bin 946 TL, brüt ücret 36 bin 407 TL'ye yükseliyor.

Henüz toplantı sona ermedi.