Asgari ücret ara zam olacak mı, Temmuz'da asgari ücrete zam geelcek mi?

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği sorusu, çalışanların ve işverenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusu sıkça araştırılırken, konuya ilişkin resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon oranları doğrultusunda asgari ücrette olası bir artış ihtimali kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Enflasyonla mücadelede son yıllarda istenen sonuçların alınamaması ve fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürmesi, sabit gelirli çalışanların alım gücünde ciddi kayıplara yol açtı. Bu durum, ücret ve maaşlarda iyileştirme taleplerini yeniden gündemin üst sıralarına taşırken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da kamuoyunda sıkça tartışılıyor.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON ERİMESİ DERİNLEŞİYOR

Ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL seviyesine yükseltilen asgari ücret, yıl içinde yaşanan enflasyon karşısında değer kaybı yaşadı. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüksek seviyesini koruması, maaşlardaki erimeyi daha görünür hale getirirken uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 32’nin üzerine çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu süreçte asgari ücretteki reel kaybın arttığı ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

TÜRK-İŞ’in mayıs ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 35 bin 174 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. 28 bin 75 TL seviyesindeki asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kalarak geçim tartışmalarını daha da derinleştirdi.

ARA ZAM BEKLENTİLERİNE RESMİ YANIT

Artan hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, ekonomi çevrelerinden gelen değerlendirmeler beklentileri zayıflattı. İktidar ve ekonomi yönetimi kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması yönünde herhangi bir çalışma bulunmuyor. Yetkililer, ücret artışlarının yıllık planlama kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.