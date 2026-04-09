Asensio sezonu kapattı mı, Asensio ne zaman dönecek?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de en formda isimlerden biri olan Marco Asensio, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Dizindeki ödem nedeniyle tedavisine hemen başlanan oyuncu için sağlık heyeti seferber olurken, taraftarların en çok merak ettiği konu ise "Asensio ne zaman dönecek?" oldu. Gelen ilk bilgiler İspanyol yıldızın sahalara dönüşü için yaklaşık 3 haftalık bir sürece işaret etse de kesin sonuçlar ikinci kontrollerle belli olacak. Asensio sakatlık durumu hakkındaki en güncel gelişmeleri ve doktor raporunun ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO KRİZİ DERİNLEŞİYOR: KÖTÜ HABER GELDİ!

Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı kayıp sadece skorla sınırlı kalmadı. Derbi mücadelesinde sakatlanarak kenara gelen İspanyol yıldız Marco Asensio'dan gelen son bilgiler, sarı-lacivertli camiada moralleri bozdu. Sakatlığının üzerinden günler geçmesine rağmen yıldız oyuncunun durumunda beklenen iyileşme bir türlü gerçekleşmedi.

DİZİNDEKİ ÖDEM NEDENİYLE MR ÇEKİLEMİYOR

Sağlık heyetinin sakatlığın boyutunu netleştirmek için planladığı MR süreci, beklenmedik bir engele takıldı. Asensio’nun dizine aldığı darbe sonrası oluşan yoğun ödemin henüz dağılmadığı öğrenildi. Dizindeki şişlik inmediği için teknik olarak sağlıklı bir görüntüleme yapılamazken, bu durum teşhis ve tedavi sürecinin de sarkmasına neden oluyor.

RİZESPOR MAÇI DA TEHLİKEYE GİRDİ: DÖNÜŞ TARİHİ UZUYOR

Sakatlık sürecinin uzaması, teknik heyetin planlarını altüst etti. İlk etapta sadece Kayserispor maçını kaçırması beklenen tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor karşılaşmasına da yetişmesinin artık mucizelere bağlı olduğu ifade ediliyor. Takımın hücum organizasyonlarındaki kilit ismin sahalara ne zaman döneceği konusundaki belirsizlik, şampiyonluk yolundaki kritik virajda endişeleri artırıyor.

FENERBAHÇE’NİN SKOR YÜKÜNÜ SIRTLIYORDU

Bu sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta ürettiği 13 gol ve 14 asistlik dev katkıyla takımın en üretken ismi konumundaydı. Hem gol yollarındaki etkinliği hem de saha içi liderliğiyle fark yaratan Asensio’nun yokluğunda, teknik direktörün hücum hattında nasıl bir formül uygulayacağı merakla bekleniyor.