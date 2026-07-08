Asensio neden yok, Asensio sakat mı, yedek mi, Marco Asensio nerede?

"Asensio neden yok?", "Asensio sakat mı, yedek mi?" ve "Asensio nerede?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Taraftarlar, deneyimli oyuncunun maç kadrosundaki durumunu, teknik heyetin tercihlerini ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaları merak ederken, Asensio'nun forma giyip giymeyeceği de maç öncesinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı, 20.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV100'e şu platformlardan ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kamp programı kapsamında Admira Wacker ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Yeni sezon öncesinde oynanacak mücadele, teknik heyetin takımın son durumunu görmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya'nın Linz kenti ev sahipliği yapacak.

Mücadele, Raiffeisen Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, kamp sürecindeki çalışmalarını bu maçla sürdürerek yeni sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF YENİ SEZONA HAZIR GİRMEK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Admira Wacker karşılaşmasında hem yeni transferlerini hem de genç oyuncularını değerlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyetin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenirken, taraftarlar da takımın ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek.

ASENSİO NEDEN YOK?

Asensio yedekler arasında yer alıyor.