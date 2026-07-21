Asensio neden yok, Asensio Gornik Zabrze maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, UEFA’ya bildirilmedi mi?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde "Asensio neden yok, sakat mı, cezalı mı, UEFA'ya bildirilmedi mi?" soruları gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kadroda yer almayan İspanyol futbolcunun eksikliğinin nedenini araştırırken, oyuncunun sağlık durumu ve UEFA kadrosundaki son durumu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin sezonun ilk resmi maçında sahaya çıkacak olması nedeniyle futbolseverler karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stadyumu merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir üstünlük elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta alınacak sonuç, Polonya'da oynanacak rövanş öncesinde büyük önem taşıyacak.

TV100 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak TV100'e aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezondaki ilk resmi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj elde etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, iki maç sonunda turu geçen taraf olması halinde Devler Ligi hedefi doğrultusunda bir üst eleme turuna yükselecek.

ASENSİO GORNİK ZABRZE MAÇINDA NEDEN YOK?

Asensio Gornik Zabrze maçında yedekler arasında yer alıyor.